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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Пензе после драки со стрельбой на улице Калинина в больницу попали 2 человека

В Пензе после драки со стрельбой на улице Калинина в больницу попали 2 человека

12.06.2017 16:43 Новости - Происшествия
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11 июня 2017 года в Пензе между двумя людьми произошла разборка, закончившаяся приездом полицейских и врачей.

В Пензе после драки со стрельбой на улице Калинина в больницу попали 2 человека (фото: 58.мвд.рф)

Предварительно установлено, что в воскресенье рядом с кальянной «Мята House», расположенной по улице Калинина, случилась драка. Из слов очевидцев следует, что во время потасовки были слышны звуки выстрелов.

В результате происшествия 2 молодых человека получили различные телесные повреждения. Приблизительно в 1:20 их привезли в клиническую больницу №6 им. Захарьина.

Стоит отметить, что в управлении МВД подтвердили факт инцидента. В пресс-центре ведомства добавили, что сейчас выясняются все обстоятельства конфликта.

 

Происшествия

В Пензе после драки со стрельбой на улице Калинина в больницу попали 2 человека

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