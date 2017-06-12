В Пензе после драки со стрельбой на улице Калинина в больницу попали 2 человека

11 июня 2017 года в Пензе между двумя людьми произошла разборка, закончившаяся приездом полицейских и врачей.

Предварительно установлено, что в воскресенье рядом с кальянной «Мята House», расположенной по улице Калинина, случилась драка. Из слов очевидцев следует, что во время потасовки были слышны звуки выстрелов.

В результате происшествия 2 молодых человека получили различные телесные повреждения. Приблизительно в 1:20 их привезли в клиническую больницу №6 им. Захарьина.

Стоит отметить, что в управлении МВД подтвердили факт инцидента. В пресс-центре ведомства добавили, что сейчас выясняются все обстоятельства конфликта.