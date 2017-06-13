В Пензе на улице Семейной пожарные потушили загоревшуюся иномарку

13 июня 2017 года в Пензе в припаркованном по улице Семейной автомобиле произошло возгорание.

В пресс-центре главного управления МЧС России по Пензенскому региону уточнили, что сигнал о чрезвычайном происшествии на пульт оперативного дежурного поступил во вторник в 03:07. На место инцидента безотлагательно были направлены 3 работника ведомства.

Прибыв на улицу Семейную, спасатели при помощи спецмашины начали устранять последствия пожара. Невзирая на усилия огнеборцев, в Audi 100 выгорел салон.

На текущий момент дознаватели разбираются в обстоятельствах произошедшего. Причину, вследствие которой загорелось транспортное средство, предстоит установить специалистам.