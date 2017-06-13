Пенза Лайф Инфо

Новости, афиша, достопримечательности, фото

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
★ Ваш Бизнес начнет приносить прибыль, нужно лишь... ЖМИ И УЗНАЙ!!! ★
Пенза Лайф Инфо Происшествия В Пензе на улице Семейной пожарные потушили загоревшуюся иномарку

В Пензе на улице Семейной пожарные потушили загоревшуюся иномарку

13.06.2017 11:57 Новости - Происшествия
Теги:

13 июня 2017 года в Пензе в припаркованном по улице Семейной автомобиле произошло возгорание.

Пожар на улице Семейной в Пензе (фото: vk.com/penza_live, Наталья Ошкина)

В пресс-центре главного управления МЧС России по Пензенскому региону уточнили, что сигнал о чрезвычайном происшествии на пульт оперативного дежурного поступил во вторник в 03:07. На место инцидента безотлагательно были направлены 3 работника ведомства.

Прибыв на улицу Семейную, спасатели при помощи спецмашины начали устранять последствия пожара. Невзирая на усилия огнеборцев, в Audi 100 выгорел салон.

Пожар на улице Семейной в Пензе (фото: vk.com/penza_live, Наталья Ошкина)

На текущий момент дознаватели разбираются в обстоятельствах произошедшего. Причину, вследствие которой загорелось транспортное средство, предстоит установить специалистам.

 

Происшествия

В Пензе на улице Семейной пожарные потушили загоревшуюся иномарку

В Пензе на улице Семейной пожарные потушили загоревшуюся иномарку
13.06.2017 11:57
В Пензе в салоне Audi случилось возгорание.
13 июня жителей Пензы предупредили о возможном отключении воды

13 июня жителей Пензы предупредили о возможном отключении воды

13.06.2017 10:10
Узнайте, где в Пензе ограничили водоснабжение 13 июня 2017 года и когда его возобновят.
В Пензе после драки со стрельбой на улице Калинина в больницу попали 2 человека

В Пензе после драки со стрельбой на улице Калинина в больницу попали 2 человека

12.06.2017 16:43
Рядом с кальянной по улице Калинина произошла драка.
11 июня из-за коммунальной аварии на нескольких улицах в Пензе отключили воду

11 июня из-за коммунальной аварии на нескольких улицах в Пензе отключили воду

11.06.2017 16:28
Жителям Заводского района Пензы обещают восстановить водоснабжение до вечера.
Все происшествия

Лента новостей

Реклама

Облако тегов

Это полезно

Вход

Код защиты Введите символы с картинки. ИЛИ Введите цифры, которые услышите. (Щелкни картинку чтобы обновить)
Введите символы с картинки.
 * 