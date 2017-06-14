В Нижнеломовском районе при пожаре погиб 48-летний мужчина

14 июня 2017 года на территории Нижнего Ломова случилась трагедия: пламя унесло жизнь человека.

«Сообщение о том, что по улице Крылова произошло воспламенение, оперативный дежурный получил в среду в 04:59. На место происшествия были направлены 4 спасателя», - говорится в отчете, опубликованном на сайте ГУ МЧС России по Пензенской области.

В пресс-центре управления добавили, что в устранении последствий возгорания использовался спецавтомобиль.

В результате пожара скончался гражданин 1969 г.р. Предварительно установлено, что в доме случилось загорание постельных принадлежностей. Причину возгорания предстоит определить экспертам.