Пенза Лайф Инфо

Новости, афиша, достопримечательности, фото

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
★ Ваш Бизнес начнет приносить прибыль, нужно лишь... ЖМИ И УЗНАЙ!!! ★
Пенза Лайф Инфо Происшествия В Нижнеломовском районе при пожаре погиб 48-летний мужчина

В Нижнеломовском районе при пожаре погиб 48-летний мужчина

14.06.2017 12:18 Новости - Происшествия
Теги:

14 июня 2017 года на территории Нижнего Ломова случилась трагедия: пламя унесло жизнь человека.

В Нижнеломовском районе при пожаре погиб 48-летний мужчина

«Сообщение о том, что по улице Крылова произошло воспламенение, оперативный дежурный получил в среду в 04:59. На место происшествия были направлены 4 спасателя», - говорится в отчете, опубликованном на сайте ГУ МЧС России по Пензенской области.

В пресс-центре управления добавили, что в устранении последствий возгорания использовался спецавтомобиль.

В результате пожара скончался гражданин 1969 г.р. Предварительно установлено, что в доме случилось загорание постельных принадлежностей. Причину возгорания предстоит определить экспертам.

 

Происшествия

В Нижнеломовском районе при пожаре погиб 48-летний мужчина

В Нижнеломовском районе при пожаре погиб 48-летний мужчина
14.06.2017 12:18
Огнеборцы ликвидировали возгорание в Нижнем Ломове.
В Пензе на улице Семейной пожарные потушили загоревшуюся иномарку

В Пензе на улице Семейной пожарные потушили загоревшуюся иномарку

13.06.2017 11:57
В Пензе в салоне Audi случилось возгорание.
13 июня жителей Пензы предупредили о возможном отключении воды

13 июня жителей Пензы предупредили о возможном отключении воды

13.06.2017 10:10
Узнайте, где в Пензе ограничили водоснабжение 13 июня 2017 года и когда его возобновят.
В Пензе после драки со стрельбой на улице Калинина в больницу попали 2 человека

В Пензе после драки со стрельбой на улице Калинина в больницу попали 2 человека

12.06.2017 16:43
Рядом с кальянной по улице Калинина произошла драка.
Все происшествия

Лента новостей

Реклама

Облако тегов

Это полезно

Вход

Код защиты Введите символы с картинки. ИЛИ Введите цифры, которые услышите. (Щелкни картинку чтобы обновить)
Введите символы с картинки.
 * 