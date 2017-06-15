Пенза Лайф Инфо

Новости, афиша, достопримечательности, фото

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
★ Ваш Бизнес начнет приносить прибыль, нужно лишь... ЖМИ И УЗНАЙ!!! ★
Пенза Лайф Инфо Происшествия Осужденного, сбежавшего из колонии-поселения в Бессоновском районе, поймали

Осужденного, сбежавшего из колонии-поселения в Бессоновском районе, поймали

15.06.2017 10:17 Новости - Происшествия
Теги:

В тюрьме-поселении №12, находящейся на территории Бессоновского района, случилось ЧП: 32-летний заключенный совершил побег.

Осужденного, сбежавшего из колонии-поселения в Бессоновском районе, поймали

12 июня 2017 года отсутствие выходца из Каменки на его спальном месте зафиксировали работники заведения в процессе ночного осмотра жилой зоны.

Стражи закона безотлагательно приступили к осуществлению профилактических мероприятий, и уже 13 июня сбежавший был найден.

По данному факту руководителем управления ФСИН РФ по Пензенскому региону утверждено проведение служебной проверки.

В настоящее время выясняются причины и условия, которые способствовали совершению злодеяния.

 

Происшествия

Осужденного, сбежавшего из колонии-поселения в Бессоновском районе, поймали

Осужденного, сбежавшего из колонии-поселения в Бессоновском районе, поймали
15.06.2017 10:17
В Пензенской области 32-летний осужденный совершил побег из колонии.
В Нижнеломовском районе при пожаре погиб 48-летний мужчина

В Нижнеломовском районе при пожаре погиб 48-летний мужчина

14.06.2017 12:18
Огнеборцы ликвидировали возгорание в Нижнем Ломове.
В Пензе на улице Семейной пожарные потушили загоревшуюся иномарку

В Пензе на улице Семейной пожарные потушили загоревшуюся иномарку

13.06.2017 11:57
В Пензе в салоне Audi случилось возгорание.
13 июня жителей Пензы предупредили о возможном отключении воды

13 июня жителей Пензы предупредили о возможном отключении воды

13.06.2017 10:10
Узнайте, где в Пензе ограничили водоснабжение 13 июня 2017 года и когда его возобновят.
Все происшествия

Лента новостей

Реклама

Облако тегов

Это полезно

Вход

Код защиты Введите символы с картинки. ИЛИ Введите цифры, которые услышите. (Щелкни картинку чтобы обновить)
Введите символы с картинки.
 * 