Осужденного, сбежавшего из колонии-поселения в Бессоновском районе, поймали

В тюрьме-поселении №12, находящейся на территории Бессоновского района, случилось ЧП: 32-летний заключенный совершил побег.
12 июня 2017 года отсутствие выходца из Каменки на его спальном месте зафиксировали работники заведения в процессе ночного осмотра жилой зоны.
Стражи закона безотлагательно приступили к осуществлению профилактических мероприятий, и уже 13 июня сбежавший был найден.
По данному факту руководителем управления ФСИН РФ по Пензенскому региону утверждено проведение служебной проверки.
В настоящее время выясняются причины и условия, которые способствовали совершению злодеяния.