Осужденного, сбежавшего из колонии-поселения в Бессоновском районе, поймали

В тюрьме-поселении №12, находящейся на территории Бессоновского района, случилось ЧП: 32-летний заключенный совершил побег.

12 июня 2017 года отсутствие выходца из Каменки на его спальном месте зафиксировали работники заведения в процессе ночного осмотра жилой зоны.

Стражи закона безотлагательно приступили к осуществлению профилактических мероприятий, и уже 13 июня сбежавший был найден.

По данному факту руководителем управления ФСИН РФ по Пензенскому региону утверждено проведение служебной проверки.

В настоящее время выясняются причины и условия, которые способствовали совершению злодеяния.