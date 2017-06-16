В Пензе 16 июня на нескольких улицах могут отключить воду

16 июня 2017 года с 9:00 в Пензе возможно ограничение водоснабжения на некоторых улицах в связи с выполнением ремонтных работ.

Об этом рассказали в пресс-службе ООО «Горводоканал» и уточнили список адресов, где может быть отключено водоснабжение: Вадинская, 11, 41 (ч/с); Ивановская, 164-170; улица Островского (ч/с); улица Набережная реки Мойки, 43а; Володарского, 40.

Работники пензенского водоканала подчеркнули, что подача воды в полном объеме возобновится лишь после того, как будет ликвидирована утечка.