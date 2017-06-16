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Пенза Лайф Инфо Происшествия По улице Экспериментальной в Пензе обнаружен скелетированный труп мужчины

По улице Экспериментальной в Пензе обнаружен скелетированный труп мужчины

16.06.2017 12:14 Новости - Происшествия
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15 июня 2017 года в Пензе в коллекторе теплотрассы нашли скелетированный труп человека.

По улице Экспериментальной в Пензе обнаружен скелетированный труп мужчины (фото: 58.мвд.рф)

В пресс-центре управления МВД РФ по Пензенскому региону уточнили, что сообщение о находке оперативный дежурный получил в четверг в 09:40.

На улицу Экспериментальную прибыли полицейские и начали проводить проверку по факту обнаружения трупа.

На текущий момент личность усопшего не установлена. Специалисты, изучив останки покойника, пришли к выводу, что ему около 50-60 лет, рост 165-175 сантиметров. Одежда, в которой был мертвец, не сохранилась.

Представители регионального министерства добавили, что гражданин, труп которого был найден в коллекторе, погиб приблизительно 5-6 месяцев назад.

 

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