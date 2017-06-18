В доме на улице Ударной в Пензе произошло новое обрушение

В ночь с 17 на 18 июня 2017 года в доме №35, который находится на улице Ударной в Пензе, обрушился 1 подъезд.

Судя по фотографиям, рухнула стена на промежутке с 1 по 4 этаж с той стороны, которая выходит на проезжую часть.

На место чрезвычайного происшествия прибыли сотрудники городской администрации. По предварительной информации, жителям многострадального дома предложено переехать в маневренный фонд.

В скором времени в связи с возникшим инцидентом чиновники проведут экстренное совещание.

Напомним, обрушения в аварийном строении начали происходить с декабря 2016 года. В январе 1 подъезд был опечатан и обнесен забором, а жители расселены. С того времени трещины появляются на стенах соседних подъездов.