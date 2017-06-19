19 июня в Пензе могут отключить воду на многих улицах

19 июня 2017 года с 9:00 в Пензе на многих улицах возможны перебои с водой из-за осуществления ремонтных работ.

Об этом сообщили в пресс-центре ООО «Горводоканал» и уточнили список адресов, где может быть ограничено водоснабжение: пр. Строителей, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 88; Ладожская, 49, 51, 59; Днепропетровская; Брестская; Черниговская ул. и пр-ды; Заводской р-н: Ленина-Гагарина-Титова-Беляева; Бугровка (со стороны 8 Марта до ул. Средней); 8 Марта; Карпинского (от 8 Марта до Громова); Суворова (от Кулакова до Глобуса); пр. Победы (от памятника до Серпуховской); Фурманова; Вяземского; Островского; Цыганский поселок (часть); Пугачева – М. Бугровка; Некрасова – Бекешская, 2-75; горбольница №1; больница «Скорой помощи»; Областной противотуберкулезный диспансер; Областная детская больница им. Филатова; Коммунистическая.

Представители городского водоканала отметили, что бесперебойная подача воды возобновится только после устранения утечки.