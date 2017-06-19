В Пензе задержан находившийся в федеральном розыске 30-летний мужчина

В Пензе работники вневедомственной охраны в процессе патрулирования частного сектора обратили внимание на 2 мужчин, пребывавших в состоянии алкогольного опьянения.

Задержание подозрительных граждан произошло на улице Клары Цеткин. Благодаря проверке персональных данных стало ясно, что один из них, 30-летний мужчина, находился в местном и федеральном розыске. Как оказалось, беглец уклонялся от того, чтобы выполнять обязательные работы.

«Правонарушителей привезли в полицию для последующего разбирательства», - пояснили в пресс-центре областного управления Росгвардии.