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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Пензе задержан находившийся в федеральном розыске 30-летний мужчина

В Пензе задержан находившийся в федеральном розыске 30-летний мужчина

19.06.2017 12:42 Новости - Происшествия
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В Пензе работники вневедомственной охраны в процессе патрулирования частного сектора обратили внимание на 2 мужчин, пребывавших в состоянии алкогольного опьянения.

В Пензе задержан находившийся в федеральном розыске 30-летний мужчина (фото: rosgvard.ru)

Задержание подозрительных граждан произошло на улице Клары Цеткин. Благодаря проверке персональных данных стало ясно, что один из них, 30-летний мужчина, находился в местном и федеральном розыске. Как оказалось, беглец уклонялся от того, чтобы выполнять обязательные работы.

«Правонарушителей привезли в полицию для последующего разбирательства», - пояснили в пресс-центре областного управления Росгвардии.

 

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