На улице Лядова пензенец ударил оскорбившего его пьяного подростка

19 июня 2017 года в одном из пензенских сообществ в ВК возникла заметка о том, что в Арбекове до приезда силовиков прохожие задержали мужчину, избившего парня.

В областном УМВД прокомментировали данный инцидент. В частности, в 18:40 был получен сигнал о происшествии на ул. Лядова. Туда отправились полицейские, задержавшие пензенца.

По словам подозреваемого, после употребления спиртного он лег спать, но его разбудила компания шумных людей во дворе. Он сделал им замечание, но юноши стали оскорблять его. Гражданин вышел на улицу и молодежь начала разбегаться.

Догнав пьяного тинейджера, мужчина ударил его ладонью по уху и тот упал. Свидетели вызвали врачей и стражей закона. Потерпевшего госпитализировали, после оказания медпомощи он был отпущен домой.

По факту произошедшего устроена проверка.