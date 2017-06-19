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Пенза Лайф Инфо Происшествия На улице Лядова пензенец ударил оскорбившего его пьяного подростка

На улице Лядова пензенец ударил оскорбившего его пьяного подростка

19.06.2017 14:39 Новости - Происшествия
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19 июня 2017 года в одном из пензенских сообществ в ВК возникла заметка о том, что в Арбекове до приезда силовиков прохожие задержали мужчину, избившего парня.

На улице Лядова пензенец ударил оскорбившего его пьяного подростка (фото: 58.мвд.рф)

В областном УМВД прокомментировали данный инцидент. В частности, в 18:40 был получен сигнал о происшествии на ул. Лядова. Туда отправились полицейские, задержавшие пензенца.

По словам подозреваемого, после употребления спиртного он лег спать, но его разбудила компания шумных людей во дворе. Он сделал им замечание, но юноши стали оскорблять его. Гражданин вышел на улицу и молодежь начала разбегаться.

Догнав пьяного тинейджера, мужчина ударил его ладонью по уху и тот упал. Свидетели вызвали врачей и стражей закона. Потерпевшего госпитализировали, после оказания медпомощи он был отпущен домой.

По факту произошедшего устроена проверка.

 

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