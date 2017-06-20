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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Пензе 20 июня на многих улицах могут отключить воду

В Пензе 20 июня на многих улицах могут отключить воду

20.06.2017 10:08 Новости - Происшествия
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20 июня 2017 года с 9:00 в Пензе возможно ограничение водоснабжения на многих улицах в связи с выполнением ремонтных работ.

Отключение воды в Пензе

Об этом рассказали в пресс-службе ООО «Горводоканал» и уточнили список адресов, где может быть отключено водоснабжение: пр. Победы, 78, 80, 82, 84, 86; 1-я и 2-я Офицерские улицы; Придорожная; Гончарова улица и проезды; Автоколледж; Депо; АЗС «Лукойл»; Пензнефтепродукт; «Вектор»; Новороссийская; Львовская (часть ч/с).

Работники пензенского водоканала подчеркнули, что подача воды в полном объеме возобновится лишь после того, как будет ликвидирована утечка.

 

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