В Пензе 20 июня на многих улицах могут отключить воду

20 июня 2017 года с 9:00 в Пензе возможно ограничение водоснабжения на многих улицах в связи с выполнением ремонтных работ.

Об этом рассказали в пресс-службе ООО «Горводоканал» и уточнили список адресов, где может быть отключено водоснабжение: пр. Победы, 78, 80, 82, 84, 86; 1-я и 2-я Офицерские улицы; Придорожная; Гончарова улица и проезды; Автоколледж; Депо; АЗС «Лукойл»; Пензнефтепродукт; «Вектор»; Новороссийская; Львовская (часть ч/с).

Работники пензенского водоканала подчеркнули, что подача воды в полном объеме возобновится лишь после того, как будет ликвидирована утечка.