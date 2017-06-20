В Каменском районе мужчина упал в 5-метровую яму с водой и утонул

19 июня 2017 года к полицейским за помощью обратилась женщина. Она рассказала, что в 150 метрах от дома, располагающегося по улице Советской, имел место несчастный случай.

В пресс-центре УМВД РФ по Пензенской области уточнили, что сообщение о происшествии дежурный получил в понедельник в 19:15. Предварительно установлено, что гражданин 1967 г.р., который приходился мужем заявительнице, упал в наполненную водой яму и утонул.

В управлении добавили, что яма, глубина которой составляла 5 метров, находилась в помещении неработающей насосной станции.

Проверку по факту инцидента, произошедшего на территории Каменского района, будут выполнять работники регионального СУ СК РФ.