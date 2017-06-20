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Пенза Лайф Инфо Происшествия В сквере на улице Пионерской в Пензе обнаружен труп неустановленного мужчины

В сквере на улице Пионерской в Пензе обнаружен труп неустановленного мужчины

20.06.2017 16:28 Новости - Происшествия
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19 июня 2017 года в полицию поступил сигнал, согласно которому на улице Пионерской в Пензе был найден мертвый пожилой гражданин.

В сквере на улице Пионерской в Пензе обнаружен труп неустановленного мужчины

В пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области уточнили, что сообщение об инциденте дежурный получил в понедельник в 09:15. Предварительно установлено, что на теле покойного отсутствуют видимые признаки насильственной смерти.

В управлении заявили, что личность погибшего не установлена. На вид усопшему 70 лет, рост от 170 до 175 см, комплекция худощавая, волосы темные с проседью.

На мужчине были светлая клетчатая рубашка, серые штаны, коричневые ботинки. С собой у него была связка ключей.

Пенсионер скончался примерно за 60 минут до его обнаружения. Труп мужчины доставлен в морг, а материалы находятся в полиции.

 

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