В сквере на улице Пионерской в Пензе обнаружен труп неустановленного мужчины

19 июня 2017 года в полицию поступил сигнал, согласно которому на улице Пионерской в Пензе был найден мертвый пожилой гражданин.

В пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области уточнили, что сообщение об инциденте дежурный получил в понедельник в 09:15. Предварительно установлено, что на теле покойного отсутствуют видимые признаки насильственной смерти.

В управлении заявили, что личность погибшего не установлена. На вид усопшему 70 лет, рост от 170 до 175 см, комплекция худощавая, волосы темные с проседью.

На мужчине были светлая клетчатая рубашка, серые штаны, коричневые ботинки. С собой у него была связка ключей.

Пенсионер скончался примерно за 60 минут до его обнаружения. Труп мужчины доставлен в морг, а материалы находятся в полиции.