В Каменке мужчина, показав жене место своего детства, утонул в резервуаре с водой

В СУ СК РФ по Пензенскому региону уточнили причину инцидента, случившегося в Каменке 19 июня 2017 года. Там по ул. Советской утонул гражданин 1967 г.р.

В Следкоме отметили, что житель Каменки в вечернее время возвращался домой вместе с сожительницей и, проходя рядом с заброшенным недостроенным возведением, решил продемонстрировать ей, где проводил свое детство.

Не обращая внимания на табличку «Опасная зона», они зашли в сооружение, внутри которого находились емкости с водой глубиной до 15 метров. Поскольку было темно, местный житель ступил на водную гладь и начал тонуть. Женщина пыталась помочь гражданскому супругу, но тщетно.

По данному факту организована проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение.