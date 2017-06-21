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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Каменке мужчина, показав жене место своего детства, утонул в резервуаре с водой

В Каменке мужчина, показав жене место своего детства, утонул в резервуаре с водой

21.06.2017 17:01 Новости - Происшествия
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В СУ СК РФ по Пензенскому региону уточнили причину инцидента, случившегося в Каменке 19 июня 2017 года. Там по ул. Советской утонул гражданин 1967 г.р.

В Каменке мужчина, показав жене место своего детства, утонул в резервуаре с водой (фото: penza.sledcom.ru)

В Следкоме отметили, что житель Каменки в вечернее время возвращался домой вместе с сожительницей и, проходя рядом с заброшенным недостроенным возведением, решил продемонстрировать ей, где проводил свое детство.

Не обращая внимания на табличку «Опасная зона», они зашли в сооружение, внутри которого находились емкости с водой глубиной до 15 метров. Поскольку было темно, местный житель ступил на водную гладь и начал тонуть. Женщина пыталась помочь гражданскому супругу, но тщетно.

По данному факту организована проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

 

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