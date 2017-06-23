В Пензе на проспекте Строителей мужчину нашли мертвым в собственной квартире

Полицейские осуществляют проверку по факту обнаружения трупа гражданина, который проживал в одном из домов, расположенных на проспекте Строителей в Пензе.

22 июня 2017 года блюстители порядка получили сигнал, в соответствии с которым пенсионер 1939 г.р. на протяжении длительного времени не открывает дверь квартиры и не реагирует на звонки.

Люди в погонах передали информацию оперативному дежурному Пензенского пожарно-спасательного центра. Сотрудники 2 ведомств приехали по адресу. Поскольку входная дверь была закрыта изнутри, спасатели открыли ее посредством слесарного инструмента.

«Мужчина, который был найден в жилище, оказался мертвым. Работники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося», - заявили в пресс-центре Управления ЖКХ и ГЗН Пензенского региона.