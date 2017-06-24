В Городищенском районе найдено тело женщины, завернутое в полиэтилен

23 июня 2017 года полицейским поступил сигнал, в соответствии с которым в селе Старые Турдаки был обнаружен труп человека.

Предварительно установлено, что находка была сделана в сарае, расположенном на улице Садовой. По имеющимся данным, мертвая гражданка была завернута в полиэтилен.

Сведения о происшествии подтвердили в управлении Министерства внутренних дел России по Пензенской области.

В настоящее время выясняется причина гибели женщины. Установлена ли личность покойной, пока неизвестно. Давность наступления смерти предстоит определить экспертам.

По факту обнаружения тела гражданки будет выполнена проверка.