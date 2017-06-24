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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Городищенском районе найдено тело женщины, завернутое в полиэтилен

В Городищенском районе найдено тело женщины, завернутое в полиэтилен

24.06.2017 12:32 Новости - Происшествия
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23 июня 2017 года полицейским поступил сигнал, в соответствии с которым в селе Старые Турдаки был обнаружен труп человека.

В Городищенском районе найдено тело женщины, завернутое в полиэтилен (фото: 58.мвд.рф)

Предварительно установлено, что находка была сделана в сарае, расположенном на улице Садовой. По имеющимся данным, мертвая гражданка была завернута в полиэтилен.

Сведения о происшествии подтвердили в управлении Министерства внутренних дел России по Пензенской области.

В настоящее время выясняется причина гибели женщины. Установлена ли личность покойной, пока неизвестно. Давность наступления смерти предстоит определить экспертам.

По факту обнаружения тела гражданки будет выполнена проверка.

 

Происшествия

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