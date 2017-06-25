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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Пензенской области полиция разыскивает Николая Бессалаева, подозреваемого в краже

В Пензенской области полиция разыскивает Николая Бессалаева, подозреваемого в краже

25.06.2017 11:14 Новости - Происшествия
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25 июня 2017 года в пресс-центре УМВД РФ по Пензенской области сообщили о розыске Бессалаева Николая Эдуардовича, который подозревается в совершении кражи.

Разыскиваемый Николай Бессалаев (фото: 58.мвд.рф)

В управлении отметили, что 34-летний мужчина, зарегистрированный в с. Князевка Пензенского района, ранее привлекался к уголовной ответственности.

По данным следствия, в 2015 г. в с. Мичурино разыскиваемый вместе с подельником зашел в строительный вагончик, принадлежащий его работодателю, и забрал оттуда электроприборы на сумму приблизительно 50 тыс. руб.

«Если кто-либо знает, где может находиться Бессалаев Николай, просьба сообщить об этом по одному из этих номеров: 59-93-02, 59-93-16, 59-93-19, 8-999-110-98-79», - сказано в записи, опубликованной на сайте регионального МВД.

 

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