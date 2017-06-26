В Никольске обнаружен мертвым 4-месячный ребенок

25 июня 2017 года в Никольске произошла трагедия. Там был найден мертвым грудной малыш.

В пресс-центре УМВД РФ по Пензенскому региону уточнили, что сигнал о происшествии в департамент полиции поступил в воскресенье приблизительно в 21:00.

Предварительно установлено, что при осмотре тела мальчика блюстители порядка не нашли следов насильственной смерти.

По имеющимся сведениям, младенец родился в марте текущего года. Причина, из-за которой он скончался, будет определена специалистами.

Представители регионального МВД добавили, что проверку по данному факту проводят следователи СУ СК России по Пензенской области.