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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Никольске обнаружен мертвым 4-месячный ребенок

В Никольске обнаружен мертвым 4-месячный ребенок

26.06.2017 11:32 Новости - Происшествия
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25 июня 2017 года в Никольске произошла трагедия. Там был найден мертвым грудной малыш.

В Никольске обнаружен мертвым 4-месячный ребенок (фото: 58.мвд.рф)

В пресс-центре УМВД РФ по Пензенскому региону уточнили, что сигнал о происшествии в департамент полиции поступил в воскресенье приблизительно в 21:00.

Предварительно установлено, что при осмотре тела мальчика блюстители порядка не нашли следов насильственной смерти.

По имеющимся сведениям, младенец родился в марте текущего года. Причина, из-за которой он скончался, будет определена специалистами.

Представители регионального МВД добавили, что проверку по данному факту проводят следователи СУ СК России по Пензенской области.

 

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