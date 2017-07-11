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Пенза Лайф Инфо Происшествия 11 июля жителей Пензы предупредили о возможном отключении воды

11 июля жителей Пензы предупредили о возможном отключении воды

11.07.2017 10:31 Новости - Происшествия
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11 июля 2017 года с 9:00 ряд улиц в Пензе может остаться без воды по причине проведения ремонтных работ.

Отключение воды в Пензе

Об этом заявили сотрудники ООО «Горводоканал», уточнив список адресов, где может быть ограничено водоснабжение: завод «ВЭМ»; Технологическая академия; пр. Строителей, 1, 3а; 5-й Виноградный пр., 22, 22а, 24, 8; 2-й Виноградный пр., 2, 7, 16; пр-т Победы, 115; Бекешская; Весенняя; Зелёный Овраг; 2-й Объединенный пр-д.

В пресс-службе водоканала уточнили, что подача воды в штатном режиме возобновится исключительно после того, как будет устранена утечка.

 

Происшествия

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