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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Пензе работники ГУ ППСЦ вызволили из квартиры детей, запертых с невменяемой матерью

В Пензе работники ГУ ППСЦ вызволили из квартиры детей, запертых с невменяемой матерью

12.07.2017 13:22 Новости - Происшествия
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11 июля 2017 года в 10:25 в ГУ ППСЦ поступил сигнал от полицейского о необходимости помочь в проникновении в жилище.

В Пензе работники ГУ ППСЦ вызволили из квартиры детей, запертых с невменяемой матерью (фото: uprgkh.pnzreg.ru)

В этой квартире, расположенной по улице Суворова в Пензе, находились двое несовершеннолетних детей и их мать, ведущая себя неадекватно.

Приехав по указанному адресу, сотрудники поисково-спасательной службы, применяя слесарное оборудование, в присутствии инспекторов по делам несовершеннолетних и правоохранителей вскрыли входную дверь квартиры.

Попав внутрь жилища, люди в погонах предположили, что женщина пребывает под влиянием психотропных препаратов.

На текущий момент по факту произошедшего проводится проверка.

 

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В Пензе работники ГУ ППСЦ вызволили из квартиры детей, запертых с невменяемой матерью

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