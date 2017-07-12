В Пензе работники ГУ ППСЦ вызволили из квартиры детей, запертых с невменяемой матерью

11 июля 2017 года в 10:25 в ГУ ППСЦ поступил сигнал от полицейского о необходимости помочь в проникновении в жилище.

В этой квартире, расположенной по улице Суворова в Пензе, находились двое несовершеннолетних детей и их мать, ведущая себя неадекватно.

Приехав по указанному адресу, сотрудники поисково-спасательной службы, применяя слесарное оборудование, в присутствии инспекторов по делам несовершеннолетних и правоохранителей вскрыли входную дверь квартиры.

Попав внутрь жилища, люди в погонах предположили, что женщина пребывает под влиянием психотропных препаратов.

На текущий момент по факту произошедшего проводится проверка.