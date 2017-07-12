В Пензе на улице Революционной росгвардейцы задержали неадекватного хулигана

Пензенцы вызвали полицейских, увидев, что по улице Революционной гражданин бьет стекла машины.

Сообщение от оперативного дежурного было передано работникам вневедомственной охраны Росгвардии по Пензенскому региону.

Приехав по адресу, бойцы силового ведомства поймали подозреваемого в порче чужой собственности. Росгвардейцы застали дебошира за тем, как он, держа в руке отломанное боковое зеркало транспортного средства, бил им по лобовому стеклу.

При проверке документов агрессора оказалось, что это мужчина 1978 г.р.

«Для последующего разбирательства гражданин отвезен в полицейский участок», - добавили в пресс-центре Росгвардии.