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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Пензе на улице Революционной росгвардейцы задержали неадекватного хулигана

В Пензе на улице Революционной росгвардейцы задержали неадекватного хулигана

12.07.2017 15:23 Новости - Происшествия
Теги:

Пензенцы вызвали полицейских, увидев, что по улице Революционной гражданин бьет стекла машины.

В Пензе на улице Революционной росгвардейцы задержали неадекватного хулигана (фото: rosgvard.ru)

Сообщение от оперативного дежурного было передано работникам вневедомственной охраны Росгвардии по Пензенскому региону.

Приехав по адресу, бойцы силового ведомства поймали подозреваемого в порче чужой собственности. Росгвардейцы застали дебошира за тем, как он, держа в руке отломанное боковое зеркало транспортного средства, бил им по лобовому стеклу.

При проверке документов агрессора оказалось, что это мужчина 1978 г.р.

«Для последующего разбирательства гражданин отвезен в полицейский участок», - добавили в пресс-центре Росгвардии.

 

Происшествия

В Пензе на улице Революционной росгвардейцы задержали неадекватного хулигана

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