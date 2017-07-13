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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Пензе 13 июля на нескольких улицах могут отключить воду

В Пензе 13 июля на нескольких улицах могут отключить воду

13.07.2017 11:07 Новости - Происшествия
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13 июля 2017 года с 9:00 в Пензе возможно ограничение водоснабжения на некоторых улицах в связи с выполнением ремонтных работ.

Отключение воды в Пензе

Об этом рассказали в пресс-службе ООО «Горводоканал» и уточнили список адресов, где может быть отключено водоснабжение: Титова, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; Ладожская, 7, 17, 19, 27, д/с №134; ул. Черниговская и пр-ды; 4-й пр. Кошевого и ул. Кошевого.

Работники пензенского водоканала подчеркнули, что подача воды в полном объеме возобновится лишь после того, как будет ликвидирована утечка.

 

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