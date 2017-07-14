В Бессоновке в результате пожара погибли 3 взрослых и ребенок

14 июля 2017 года в Пензенской области произошел пожар, унесший жизни 4 человек.

Сообщение о том, что в Бессоновке по улице Победной воспламенилось срубовое жилое строение, обшитое шифером, оперативный дежурный получил в 00:04. Чтобы ликвидировать последствия возгорания, от ГУ МЧС были привлечены 8 огнеборцев и 3 спецмашины.

Огонь уничтожил внутреннюю часть дома и его крышу. Невзирая на старания пожарных, людей, пребывавших внутри жилища, спасти не получилось. Погибли 78-летний пенсионер, 28- и 73-летние женщины и мальчик 2012 г.р.

По факту случившегося сотрудниками регионального СУ СК РФ устроена доследственная проверка. На месте инцидента находится следственно-оперативная группа, опрашиваются свидетели, устанавливается причина возгорания.