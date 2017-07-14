В Пензе на улице Ладожской найден труп женщины

13 июля 2017 года в 17:50 оперативному дежурному ГУ ППСЦ поступило сообщение от полицейского о том, чтобы помочь попасть в запертую квартиру.

Правоохранители, в свою очередь, получили жалобу на трупный запах от жильцов дома, расположенного по улице Ладожской.

Приехав по адресу, спасатели в присутствии блюстителей порядка и соседей при помощи слесарных устройств вскрыли входную дверь жилища.

Внутри квартиры была обнаружена пожилая гражданка без признаков жизни. Компетентные лица занялись выяснением всех обстоятельств сложившейся ситуации.