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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Пензе на улице Ладожской найден труп женщины

В Пензе на улице Ладожской найден труп женщины

14.07.2017 14:34 Новости - Происшествия
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13 июля 2017 года в 17:50 оперативному дежурному ГУ ППСЦ поступило сообщение от полицейского о том, чтобы помочь попасть в запертую квартиру.

В Пензе на улице Ладожской найден труп женщины (фото: архив pozhar.pnzreg.ru)

Правоохранители, в свою очередь, получили жалобу на трупный запах от жильцов дома, расположенного по улице Ладожской.

Приехав по адресу, спасатели в присутствии блюстителей порядка и соседей при помощи слесарных устройств вскрыли входную дверь жилища.

Внутри квартиры была обнаружена пожилая гражданка без признаков жизни. Компетентные лица занялись выяснением всех обстоятельств сложившейся ситуации.

 

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