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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Пензе на водной глади Суры обнаружен утопленник

В Пензе на водной глади Суры обнаружен утопленник

17.07.2017 12:26 Новости - Происшествия
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14 июля 2017 года рядом с одним из домов, расположенных по улице Литвинова Поляна в Пензе, было найдено тело мужчины.

В Пензе на водной глади Суры обнаружен утопленник

В пресс-центре регионального УМВД уточнили, что покойник находился на водной глади реки Суры. Предварительно установлено, что у скончавшегося не было следов насильственной гибели.

«Сигнал о случившемся инциденте в полицию поступил в пятницу в 12:45. Личность утонувшего гражданина определена – это 31-летний житель Бессоновки», - добавили сотрудники областного управления.

По факту данного происшествия проверку станут выполнять следователи СУ СК России по Пензенскому региону.

 

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