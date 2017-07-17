В Пензе на водной глади Суры обнаружен утопленник

14 июля 2017 года рядом с одним из домов, расположенных по улице Литвинова Поляна в Пензе, было найдено тело мужчины.

В пресс-центре регионального УМВД уточнили, что покойник находился на водной глади реки Суры. Предварительно установлено, что у скончавшегося не было следов насильственной гибели.

«Сигнал о случившемся инциденте в полицию поступил в пятницу в 12:45. Личность утонувшего гражданина определена – это 31-летний житель Бессоновки», - добавили сотрудники областного управления.

По факту данного происшествия проверку станут выполнять следователи СУ СК России по Пензенскому региону.