На улице Воронова в Пензе найдено тело разыскиваемого пенсионера

17 июля 2017 года 65-летний гражданин, которого искали волонтеры и полицейские, был обнаружен мертвым.

В пресс-центре областного УМВД РФ по Пензенской области уточнили, что в понедельник в 09:25 труп мужчины нашли в гаражах, расположенных по улице Воронова.

В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться работникам СУ СК РФ.

Напомним, пожилой гражданин, проживавший в областном центре, вышел из дома 14 июля в 10 часов утра. С того времени его местонахождение было неустановленным. С заявлением о пропаже пензенца в правоохранительные органы обратилась его родственница.

Ориентировка на розыск пенсионера была опубликована в группе «Лиза Алерт Пенза» в социальной сети ВКонтакте.