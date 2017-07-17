Пенза Лайф Инфо

Новости, афиша, достопримечательности, фото

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
★ Кризис? Не, не слышали! Лендосы рулят! ЖМИ! ★
Пенза Лайф Инфо Происшествия На улице Воронова в Пензе найдено тело разыскиваемого пенсионера

На улице Воронова в Пензе найдено тело разыскиваемого пенсионера

17.07.2017 16:07 Новости - Происшествия
Теги:

17 июля 2017 года 65-летний гражданин, которого искали волонтеры и полицейские, был обнаружен мертвым.

На улице Воронова в Пензе найдено тело разыскиваемого пенсионера (фото: 58.мвд.рф)

В пресс-центре областного УМВД РФ по Пензенской области уточнили, что в понедельник в 09:25 труп мужчины нашли в гаражах, расположенных по улице Воронова.

В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться работникам СУ СК РФ.

Напомним, пожилой гражданин, проживавший в областном центре, вышел из дома 14 июля в 10 часов утра. С того времени его местонахождение было неустановленным. С заявлением о пропаже пензенца в правоохранительные органы обратилась его родственница.

Ориентировка на розыск пенсионера была опубликована в группе «Лиза Алерт Пенза» в социальной сети ВКонтакте.

Исчезнувший житель Пензы (фото: vk.com/la_penza)

 

Происшествия

На улице Воронова в Пензе найдено тело разыскиваемого пенсионера

На улице Воронова в Пензе найдено тело разыскиваемого пенсионера
17.07.2017 16:07
В Пензе обнаружен погибшим исчезнувший местный житель.
В Пензе на водной глади Суры обнаружен утопленник

В Пензе на водной глади Суры обнаружен утопленник

17.07.2017 12:26
В районе Литвиновой Поляны утонул 31-летний житель села Бессоновка.
В Пензе на улице Ладожской найден труп женщины

В Пензе на улице Ладожской найден труп женщины

14.07.2017 14:34
Пензенцев с улицы Ладожской напугал трупный запах в подъезде.
В Бессоновке в результате пожара погибли 3 взрослых и ребенок

В Бессоновке в результате пожара погибли 3 взрослых и ребенок

14.07.2017 12:27
В Пензенской области сгорел срубовой дом: скончались 4 человека.
Все происшествия

Лента новостей

Реклама

Облако тегов

Это полезно

Вход

Код защиты Введите символы с картинки. ИЛИ Введите цифры, которые услышите. (Щелкни картинку чтобы обновить)
Введите символы с картинки.
 * 