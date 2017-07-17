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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Камешкирском районе мальчик порезался топором, а девочка рассекла бровь, упав с качелей

В Камешкирском районе мальчик порезался топором, а девочка рассекла бровь, упав с качелей

17.07.2017 17:05 Новости - Происшествия
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В Камешкирском районе произошло 2 инцидента с несовершеннолетними, которые пребывали без присмотра взрослых.

В Камешкирском районе мальчик порезался топором, а девочка рассекла бровь, упав с качелей (фото: health.pnzreg.ru)

По предварительной информации, как первое, так и второе происшествие случилось со школьниками 2008 г.р.

10 июля в местную больницу привезли мальчика, у которого была зафиксирована резаная рана голени. Как стало известно, ребенок в процессе колки дров поранился топором.

12 июля его ровесница каталась на качелях и упала. В результате девочка рассекла себе бровь. Пострадавшая была госпитализирована.

В региональном МВД РФ сообщили, что родители, чьи дети остались без присмотра, будут привлечены к ответственности.

 

Происшествия

В Камешкирском районе мальчик порезался топором, а девочка рассекла бровь, упав с качелей

В Камешкирском районе мальчик порезался топором, а девочка рассекла бровь, упав с качелей
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