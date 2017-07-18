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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Пензе ищут 25-летнего Алексея Кензина, исчезнувшего на пляже в Спутнике

В Пензе ищут 25-летнего Алексея Кензина, исчезнувшего на пляже в Спутнике

18.07.2017 14:19 Новости - Происшествия
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18 июля 2017 года в официальной группе «Лиза Алерт Пенза» в ВК сообщили о пропаже Кензина Алексея Геннадьевича.

Разыскиваемый Алексей Кензин (фото: vk.com/la_penza)

25-летний парень исчез, согласно информации поискового отряда, вечером 16 июля. В последний раз его видели на пляже города Спутник. Сейчас местонахождение молодого человека является неустановленным.

Приметы разыскиваемого: рост 175 см, средняя комплекция, серо-голубые глаза, короткие темные волосы. В записи, опубликованной в паблике, сказано, что у Алексея имеется особая примета – шрам от ожога на задней стороне левой ладони. Во что был одет парень, неизвестно.

Если кто-нибудь знает, где может находиться пропавший, просьба сообщить по одному из этих телефонов: 8 (800) 700 5452 или 02.

 

Происшествия

В Пензе ищут 25-летнего Алексея Кензина, исчезнувшего на пляже в Спутнике

В Пензе ищут 25-летнего Алексея Кензина, исчезнувшего на пляже в Спутнике
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