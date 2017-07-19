В Засечном на водной глади обнаружен труп исчезнувшего пензенца Алексея Кензина

В ночь на 19 июля 2017 года жители Засечного нашли тело 25-летнего пензенца, числившегося пропавшим.

В пресс-центре регионального СУ СК РФ отметили, что покойного молодого человека обнаружили на водной глади. В Следкоме уточнили, что видимые телесные повреждения на парне отсутствуют. В управлении добавили, что по факту произошедшего устроена доследственная проверка.

Напомним, последний раз молодого пензенца видели вечером 16 июля на пляже в Засечном. С того момента его местопребывание оставалось неопределенным. С 17 июля Алексея Кензина начали искать полицейские и добровольцы местного отряда «Лиза Алерт».