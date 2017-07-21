В частном секторе Пензы 18 человек тушили полыхающие дом и сарай

21 июля 2017 года в Пензе произошел пожар, на устранение последствий которого выезжали огнеборцы.

«В пятницу в 09:23 оперативный дежурный получил сигнал, в соответствии с которым на улице Чебышева горят построенный из дерева дом и сарай. На место происшествия были направлены 18 пожарных и 6 единиц спецтранспорта», - отметили в ГУ МЧС.

В главном управлении уточнили, что, невзирая на старания спасателей, сгорел сарай и выгорели чердак и внутри деревянного строения.

В региональном ведомстве добавили, что в данный момент устанавливается причина, вследствие которой произошло воспламенение.

По факту пожара компетентными лицами организована проверка.