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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Пензе разыскивается уроженец Узбекистана, сбежавший из колонии в поселке Лесном

В Пензе разыскивается уроженец Узбекистана, сбежавший из колонии в поселке Лесном

21.07.2017 16:49 Новости - Происшествия
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21 июля 2017 года из ИК-4 в пос. Лесном, который расположен в Железнодорожном районе Пензы, совершил побег осужденный.

Разыскиваемый Нематов Шавкат Мамаражабович (фото: 58.мвд.рф)

Преступник – 27-летний выходец из Узбекистана Шавкат Мамарожабович Нематов – вышел через КПП, предъявив пропуск, который он похитил у незнакомого гражданина, находившегося на долгом свидании.

Сотрудники УФСИН РФ по Пензенской области уточнили приметы беглеца: рост 181 см, волосы короткие темные, комплекция средняя, лоб скошенный, глаза карие, нос с горбинкой, лицо овальное.

В пресс-центре управления добавили, что при наличии информации о местопребывании злоумышленника звонить необходимо по этим телефонам: 8 (8412) 358-302, 358-902.

 

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