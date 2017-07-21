В Пензе разыскивается уроженец Узбекистана, сбежавший из колонии в поселке Лесном

21 июля 2017 года из ИК-4 в пос. Лесном, который расположен в Железнодорожном районе Пензы, совершил побег осужденный.

Преступник – 27-летний выходец из Узбекистана Шавкат Мамарожабович Нематов – вышел через КПП, предъявив пропуск, который он похитил у незнакомого гражданина, находившегося на долгом свидании.

Сотрудники УФСИН РФ по Пензенской области уточнили приметы беглеца: рост 181 см, волосы короткие темные, комплекция средняя, лоб скошенный, глаза карие, нос с горбинкой, лицо овальное.

В пресс-центре управления добавили, что при наличии информации о местопребывании злоумышленника звонить необходимо по этим телефонам: 8 (8412) 358-302, 358-902.