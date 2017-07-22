Убийцу, совершившего побег из пензенской колонии, задержали в Рязанской области

Злоумышленник, который 21 июля 2017 года сбежал из ИК-4, находящейся в поселке Лесном, задержан на территории Рязанской области.

Розыском преступника занимались отряды УФСИН. Как выяснили специалисты, разбойник поехал на такси в сторону Москвы. При поддержке работников УМВД РФ по Рязанскому региону беглец был пойман. Сейчас люди в погонах выясняют, почему осужденный решил сбежать и как у него получилось совершить это преступление.

Напомним, 27-летний выходец из Узбекистана сел в тюрьму за разбой и убийство. Из исправительного заведения он сбежал в пятницу, выйдя через КПП по украденному пропуску. Следователи СУ СК РФ занялись выполнением проверки по факту халатности сотрудников ИК-4.