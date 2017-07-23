В Пензе на улице Кураева выгорел киоск с шаурмой

22 июля 2017 года в Пензе произошел пожар.

«Сигнал о происшествии, которое случилось по улице Кураева, оперативный дежурный получил в субботу в 23:54. На место инцидента были незамедлительно отправлены 6 работников ведомства», - сообщили в пресс-центре ГУ МЧС.

Предварительно установлено, что загорелся ларек с шаурмой, расположенный около «Высшей лиги». В момент возгорания рядом с павильоном находились очевидцы. Один из них снял происходящее на видео, которое можно посмотреть тут.

По имеющимся сведениям, в результате воспламенения металлический киоск выгорел внутри. В тушении пожара, как уточнили в региональном управлении МЧС, были задействованы 2 спецмашины.

По факту возгорания специалисты совершают проверку.