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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Пензе на улице Кураева выгорел киоск с шаурмой

В Пензе на улице Кураева выгорел киоск с шаурмой

23.07.2017 14:52 Новости - Происшествия
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22 июля 2017 года в Пензе произошел пожар.

В Пензе на улице Кураева выгорел киоск с шаурмой (фото: скриншот видео, vk.com/typical_penza, Павел Алькин)

«Сигнал о происшествии, которое случилось по улице Кураева, оперативный дежурный получил в субботу в 23:54. На место инцидента были незамедлительно отправлены 6 работников ведомства», - сообщили в пресс-центре ГУ МЧС.

Предварительно установлено, что загорелся ларек с шаурмой, расположенный около «Высшей лиги». В момент возгорания рядом с павильоном находились очевидцы. Один из них снял происходящее на видео, которое можно посмотреть тут.

По имеющимся сведениям, в результате воспламенения металлический киоск выгорел внутри. В тушении пожара, как уточнили в региональном управлении МЧС, были задействованы 2 спецмашины.

По факту возгорания специалисты совершают проверку.

 

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