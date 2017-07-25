В Городищенском районе найден повешенным 14-летний подросток

24 июля 2017 года в с. Старые Турдаки был обнаружен труп несовершеннолетнего.

Предварительно установлено, что 14-летнего школьника нашли повешенным в гараже, который находится рядом с его домом.

В районной администрации сообщили, что семейство погибшего парня считается вполне благополучным. Отец покойного подростка умер несколько лет назад. Мальчик не состоял в реестре ПДН, с родственниками и товарищами не ругался.

Прибывшая на место трагедии детский омбудсмен Елена Столярова отметила, что усопший проживал с мамой и сестрой, обучался в местной школе, должен бы пойти в 9 класс.

Работники СУ СК России по Пензенскому региону подтвердили факт смерти ребенка, однако не раскрыли какие-либо подробности этого происшествия.