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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Городищенском районе найден повешенным 14-летний подросток

В Городищенском районе найден повешенным 14-летний подросток

25.07.2017 15:50 Новости - Происшествия
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24 июля 2017 года в с. Старые Турдаки был обнаружен труп несовершеннолетнего.

В Городищенском районе найден повешенным 14-летний подросток (фото: 58.мвд.рф)

Предварительно установлено, что 14-летнего школьника нашли повешенным в гараже, который находится рядом с его домом.

В районной администрации сообщили, что семейство погибшего парня считается вполне благополучным. Отец покойного подростка умер несколько лет назад. Мальчик не состоял в реестре ПДН, с родственниками и товарищами не ругался.

Прибывшая на место трагедии детский омбудсмен Елена Столярова отметила, что усопший проживал с мамой и сестрой, обучался в местной школе, должен бы пойти в 9 класс.

Работники СУ СК России по Пензенскому региону подтвердили факт смерти ребенка, однако не раскрыли какие-либо подробности этого происшествия.

 

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