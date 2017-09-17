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Пенза Лайф Инфо Происшествия Работники МЧС потушили пожар на улице Ленина в Пензе

Работники МЧС потушили пожар на улице Ленина в Пензе

17.09.2017 14:29 Новости - Происшествия
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17 сентября 2017 года в 4-этажном доме №12, расположенном по улице Ленина, произошло возгорание.

Работники МЧС потушили пожар на улице Ленина в Пензе (фото: vk.com/penza_live, Сергей Неизвестный)

В пресс-центре регионального ГУ МЧС уточнили, что сигнал о ЧП оперативный дежурный получил в воскресенье в 08:14. Предварительно установлено, что выгорела квартира, находящаяся на 4 этаже.

Работники МЧС потушили пожар на улице Ленина в Пензе (фото: vk.com/penza_live, Серж Шадчин)

«Площадь, на которую распространилось пламя, достигла 15 квадратных метров. Сооружение старое, с построенными из дерева перегородками», - отметили в областном управлении.

Работники МЧС потушили пожар на улице Ленина в Пензе (фото: Серж Шадчин)

Последствия воспламенения ликвидировали 18 огнеборцев. Кроме того, использовались 5 спецмашин. По имеющейся информации, потерпевших в результате пожара нет. Причину возгорания предстоит определить экспертам.

 

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