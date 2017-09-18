В Пензе из торговых центров эвакуировали персонал и посетителей

18 сентября 2017 года в Пензе началась эвакуация граждан из нескольких ТЦ.

За сегодняшний день люди были выведены из «Суворовского», «Проспекта», «Олимпа», «Арбата», «Высшей лиги», «Коллажа», «Ленты» и т.д. Кроме того, полицейские оцепили кинотеатр «Современник».

В большинстве случаев покупателей и работников торговых центров выводили на улицу, просили максимально отойти от зданий. Возле каждого из сооружений находилось множество сотрудников различных ведомств.

В областных управлениях ФСБ, МВД и МЧС это происшествие пока не прокомментировали.

Согласно предположению многих очевидцев, Пензу, как и некоторые другие города РФ, накрыла волна телефонного терроризма.