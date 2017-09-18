Пенза Лайф Инфо

Новости, афиша, достопримечательности, фото

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Пенза Лайф Инфо Происшествия В Пензе из торговых центров эвакуировали персонал и посетителей

В Пензе из торговых центров эвакуировали персонал и посетителей

18.09.2017 17:43 Новости - Происшествия
Теги:

18 сентября 2017 года в Пензе началась эвакуация граждан из нескольких ТЦ.

В Пензе из торговых центров эвакуировали персонал и посетителей (фото: vk.com/typical_penza, Julia Winterson)

За сегодняшний день люди были выведены из «Суворовского», «Проспекта», «Олимпа», «Арбата», «Высшей лиги», «Коллажа», «Ленты» и т.д. Кроме того, полицейские оцепили кинотеатр «Современник».

В Пензе из торговых центров эвакуировали персонал и посетителей (фото: vk.com/typical_penza, Вячеслав Галактионов)

В большинстве случаев покупателей и работников торговых центров выводили на улицу, просили максимально отойти от зданий. Возле каждого из сооружений находилось множество сотрудников различных ведомств.

В Пензе из торговых центров эвакуировали персонал и посетителей (фото: vk.com/penza_live, PHOTO EFREMOVA DARYA\ PENZA)

В областных управлениях ФСБ, МВД и МЧС это происшествие пока не прокомментировали.

В Пензе из торговых центров эвакуировали персонал и посетителей (фото: vk.com/typical_penza, Вера Самарас)

Согласно предположению многих очевидцев, Пензу, как и некоторые другие города РФ, накрыла волна телефонного терроризма.

 

Происшествия

В Пензе в доме на улице Терешковой загорелся балкон

В Пензе в доме на улице Терешковой загорелся балкон
21.09.2017 15:39
20 сентября на улице Терешковой полыхал балкон.
Стала известна предварительная причина гибели подростка в Пензенской области

Стала известна предварительная причина гибели подростка в Пензенской области

21.09.2017 14:45
В Нижнеломовском районе выполняется проверка по факту смерти воспитанника спортивной школы.
В Нижнем Ломове во время празднования юбилея спортшколы умер подросток

В Нижнем Ломове во время празднования юбилея спортшколы умер подросток

21.09.2017 11:20
В Пензенской области на спортивном празднике скончался мальчик.
В Пензе из торговых центров эвакуировали персонал и посетителей

В Пензе из торговых центров эвакуировали персонал и посетителей

18.09.2017 17:43
В Пензе оцепили несколько торговых центров.
Все происшествия

Лента новостей

Реклама

Облако тегов

Это полезно

Вход

Код защиты Введите символы с картинки. ИЛИ Введите цифры, которые услышите. (Щелкни картинку чтобы обновить)
Введите символы с картинки.
 * 