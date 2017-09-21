В Нижнем Ломове во время празднования юбилея спортшколы умер подросток

20 сентября 2017 года в Нижнем Ломове случилась трагедия.

По предварительным данным, мальчик 2000 г.р. принимал участие в показательных выступлениях секции гиревого спорта на 60-летнем юбилее местной спортшколы.

Как отмечает уполномоченный по правам ребенка в области Елена Столярова, после выступления спортсмен отправился за кулисы, где ему внезапно стало плохо. Парень упал, ему была оказана помощь, однако спасти его не удалось.

По имеющейся информации, покойный был физически сильным, допуск к соревнованию у него был.

В региональном СУ СК РФ информацию о гибели мальчика подтвердили. В ведомстве добавили, что по этому факту осуществляется проверка.