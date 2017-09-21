Пенза Лайф Инфо

Новости, афиша, достопримечательности, фото

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Пенза Лайф Инфо Происшествия В Нижнем Ломове во время празднования юбилея спортшколы умер подросток

В Нижнем Ломове во время празднования юбилея спортшколы умер подросток

21.09.2017 11:20 Новости - Происшествия
Теги:

20 сентября 2017 года в Нижнем Ломове случилась трагедия.

В Нижнем Ломове во время празднования юбилея спортшколы умер подросток

По предварительным данным, мальчик 2000 г.р. принимал участие в показательных выступлениях секции гиревого спорта на 60-летнем юбилее местной спортшколы.

Как отмечает уполномоченный по правам ребенка в области Елена Столярова, после выступления спортсмен отправился за кулисы, где ему внезапно стало плохо. Парень упал, ему была оказана помощь, однако спасти его не удалось.

По имеющейся информации, покойный был физически сильным, допуск к соревнованию у него был.

В региональном СУ СК РФ информацию о гибели мальчика подтвердили. В ведомстве добавили, что по этому факту осуществляется проверка.

 

Происшествия

В Пензе в доме на улице Терешковой загорелся балкон

В Пензе в доме на улице Терешковой загорелся балкон
21.09.2017 15:39
20 сентября на улице Терешковой полыхал балкон.
Стала известна предварительная причина гибели подростка в Пензенской области

Стала известна предварительная причина гибели подростка в Пензенской области

21.09.2017 14:45
В Нижнеломовском районе выполняется проверка по факту смерти воспитанника спортивной школы.
В Нижнем Ломове во время празднования юбилея спортшколы умер подросток

В Нижнем Ломове во время празднования юбилея спортшколы умер подросток

21.09.2017 11:20
В Пензенской области на спортивном празднике скончался мальчик.
В Пензе из торговых центров эвакуировали персонал и посетителей

В Пензе из торговых центров эвакуировали персонал и посетителей

18.09.2017 17:43
В Пензе оцепили несколько торговых центров.
Все происшествия

Лента новостей

Реклама

Облако тегов

Это полезно

Вход

Код защиты Введите символы с картинки. ИЛИ Введите цифры, которые услышите. (Щелкни картинку чтобы обновить)
Введите символы с картинки.
 * 