Стала известна предварительная причина гибели подростка в Пензенской области

Региональное СУ СК РФ заявило о проведении проверки по факту смерти подростка 2000 г.р. в Нижнем Ломове.

Напомним, трагедия произошла 20 сентября 2017 года. Полицейские узнали о ней от работников ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ», где парень умер в реанимационном отделении.

Предварительно установлено, что в среду усопший участвовал в мероприятии, приуроченном к юбилею спортшколы. На презентации одного из видов спорта воспитанник заведения поднимал 2 гири по 16 кг. Выполнив упражнение, он стал уходить за кулисы. В этот момент у него подкосились ноги, и он упал лицом вниз на пол сцены.

Потерпевшего отвезли в медучреждение, где ему поставили диагноз – «кардиомиопатия».

Сейчас следователи продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.