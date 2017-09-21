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Пенза Лайф Инфо Происшествия Стала известна предварительная причина гибели подростка в Пензенской области

Стала известна предварительная причина гибели подростка в Пензенской области

21.09.2017 14:45 Новости - Происшествия
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Региональное СУ СК РФ заявило о проведении проверки по факту смерти подростка 2000 г.р. в Нижнем Ломове.

Стала известна предварительная причина гибели подростка в Пензенской области (фото: health.pnzreg.ru)

Напомним, трагедия произошла 20 сентября 2017 года. Полицейские узнали о ней от работников ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ», где парень умер в реанимационном отделении.

Предварительно установлено, что в среду усопший участвовал в мероприятии, приуроченном к юбилею спортшколы. На презентации одного из видов спорта воспитанник заведения поднимал 2 гири по 16 кг. Выполнив упражнение, он стал уходить за кулисы. В этот момент у него подкосились ноги, и он упал лицом вниз на пол сцены.

Потерпевшего отвезли в медучреждение, где ему поставили диагноз – «кардиомиопатия».

Сейчас следователи продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.

 

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