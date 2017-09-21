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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Пензе в доме на улице Терешковой загорелся балкон

В Пензе в доме на улице Терешковой загорелся балкон

21.09.2017 15:39 Новости - Происшествия
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21 сентября 2017 года в строении №10 по улице Терешковой случилось возгорание.

В Пензе в доме на улице Терешковой загорелся балкон (фото: vk.com/penza_live, Эльмир Алтынбаев)

По имеющейся информации, в четверг в 11:42 на 2 этаже 9-этажного здания начал полыхать балкон.

В пресс-центре ГУ МЧС сообщили, что от пламени пострадала площадь в 1 кв. м. Предварительно установлено, что огонь был потушен подручными средствами до прибытия огнеборцев.

В Пензе в доме на улице Терешковой загорелся балкон (фото: vk.com/penza_live, Эльмир Алтынбаев)

Кроме того, это происшествие обсуждалось в ВК. Один из пользователей заявил, что пожар ликвидировали случайный прохожий и соседи.

В Пензе в доме на улице Терешковой загорелся балкон (фото: vk.com/penza_live, Эльмир Алтынбаев)

По предположению очевидца, воспламенение могло произойти вследствие брошенного сверху окурка.

 

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