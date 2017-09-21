В Пензе в доме на улице Терешковой загорелся балкон

21 сентября 2017 года в строении №10 по улице Терешковой случилось возгорание.

По имеющейся информации, в четверг в 11:42 на 2 этаже 9-этажного здания начал полыхать балкон.

В пресс-центре ГУ МЧС сообщили, что от пламени пострадала площадь в 1 кв. м. Предварительно установлено, что огонь был потушен подручными средствами до прибытия огнеборцев.

Кроме того, это происшествие обсуждалось в ВК. Один из пользователей заявил, что пожар ликвидировали случайный прохожий и соседи.

По предположению очевидца, воспламенение могло произойти вследствие брошенного сверху окурка.