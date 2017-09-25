В Пензе обнаружена погибшей 19-летняя студентка

24 сентября 2017 года в микрорайоне ГПЗ-24 погибла девушка.

Информация была подтверждена в областном УМВД.

«В воскресенье в 7:20 полицейским поступил сигнал, согласно которому рядом с домом по улице Измайлова найдена мертвая гражданка», - отметили в управлении.

В ведомстве заявили, что личность покойной установлена – это 19-летняя студентка одного из местных ВУЗов.

«Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии. По данному факту проверку совершают следователи СУ СК РФ», - добавили в пресс-центре УМВД.