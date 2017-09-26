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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Сурске выполняется проверка по факту нападения мужчины на 8-летнюю девочку

В Сурске выполняется проверка по факту нападения мужчины на 8-летнюю девочку

26.09.2017 12:59 Новости - Происшествия
Теги:

В Сурске устанавливаются обстоятельства инцидента, случившегося 22 сентября 2017 года.

В Сурске выполняется проверка по факту нападения мужчины на 8-летнюю девочку

В 10:25 полицейским от врачей поступило сообщение, согласно которому в медучреждение обратилась девочка 2009 г.р. По словам юной пациентки, незнакомый гражданин повалил ее на землю и стал душить.

«По факту произошедшего организована проверка», - отметили в пресс-центре областного УМВД РФ.

Местные жители обсуждали происшествие в паблике «Новости Сурска» в ВК. В посте на эту тему сказано, что мужчина атаковал потерпевшую в результате того, что она, выкидывая мешок с мусором, не попала в тележку. Официально эти сведения не подтверждены.

 

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