29 сентября в Пензе могут отключить воду на некоторых улицах

29 сентября 2017 года с 9:00 в Пензе на нескольких улицах возможны перебои с водой из-за осуществления ремонтных работ.

Об этом сообщили в пресс-центре ООО «Горводоканал» и уточнили список адресов, где может быть ограничено водоснабжение: Ульяновская, 32, 36, 42, гим. №42; Ладожская, 35, 37, 39, 43, 43а, 43б (кафе), 45, 47, 49, 51, 59 (ГВС есть); Мебельная, 61; Куйбышева, 14а; Кошевого, 1-21; Яблоневая ул.; Хорошая ул.

Представители городского водоканала отметили, что бесперебойная подача воды возобновится только после устранения утечки.