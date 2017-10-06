В Пензе из сауны около Бакунинского моста освобождены 3 женщины, взятые в заложницы

6 октября 2017 года в Пензе случилось ЧП: в сауне, находящейся около Бакунинского моста, были взяты в заложницы 3 гражданки.

Вследствие спецоперации, которую выполняли стражи закона, в районе образовался крупный затор.

«В Пензе полицейские и росгвардейцы задержали мужчину, который противоправно удерживал в сауне 3 женщин», - уточнили в пресс-центре областного УМВД.

В результате инцидента пострадавших нет. По факту противозаконного лишения свободы открыто уголовное производство. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.