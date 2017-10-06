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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Пензе из сауны около Бакунинского моста освобождены 3 женщины, взятые в заложницы

В Пензе из сауны около Бакунинского моста освобождены 3 женщины, взятые в заложницы

06.10.2017 19:35 Новости - Происшествия
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6 октября 2017 года в Пензе случилось ЧП: в сауне, находящейся около Бакунинского моста, были взяты в заложницы 3 гражданки.

В Пензе из сауны около Бакунинского моста освобождены 3 женщины, взятые в заложницы (фото: rosgvard.ru)

Вследствие спецоперации, которую выполняли стражи закона, в районе образовался крупный затор.

«В Пензе полицейские и росгвардейцы задержали мужчину, который противоправно удерживал в сауне 3 женщин», - уточнили в пресс-центре областного УМВД.

В результате инцидента пострадавших нет. По факту противозаконного лишения свободы открыто уголовное производство. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

 

Происшествия

В Пензе из сауны около Бакунинского моста освобождены 3 женщины, взятые в заложницы

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