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Пенза Лайф Инфо Происшествия В сауне на улице Бакунина в Пензе мужчина угрожал заложницам ножом и пистолетом

В сауне на улице Бакунина в Пензе мужчина угрожал заложницам ножом и пистолетом

07.10.2017 12:03 Новости - Происшествия
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6 октября 2017 года в сооружении №2Б по улице Бакунина гражданин 1985 г.р. взял в заложницы 3 женщин в возрасте от 26 до 32 лет.

В сауне на улице Бакунина в Пензе мужчина угрожал заложницам ножом и пистолетом (фото: скриншот видео, 5-tv.ru)

На место инцидента прибыли работники нескольких спецслужб. Подъездные дороги в районе Бакунинского моста были закрыты.

Переговоры с преступником не увенчались успехом. Тогда правоохранители начали брать баню штурмом. В итоге полицейские и росгвардейцы обезвредили злоумышленника, у которого при себе имелись нож и пистолет.

После задержания мужчина не дал четкого ответа на вопрос, почему он это сделал, отметив лишь, что девушкам вреда он не причинил.

В УМВД подтвердили, что в результате происшествия заложницы не пострадали. По факту случившегося сотрудниками СУ СК РФ начато уголовное расследование. Подозреваемый может отправиться в колонию на срок от 3 до 5 лет.

Видео со спецоперацией, которую проводили силовики, можно посмотреть тут.

 

Происшествия

В сауне на улице Бакунина в Пензе мужчина угрожал заложницам ножом и пистолетом

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