11 октября жителей Пензы предупредили о возможном отключении воды

11 октября 2017 года с 9:00 ряд улиц в Пензе может остаться без воды по причине проведения ремонтных работ.

Об этом заявили сотрудники ООО «Горводоканал», уточнив список адресов, где может быть ограничено водоснабжение: совхоз Победы ул.; ЦТП-325 (всас.): Онежская, 21; пр. Строителей, 4б; 1-й пр. Онежский, 6, 8, 10, 12; Ивановская, 1-15, 2-34 (ч/с); Челябинская, 8-27 (ч/с); Суворова, 162, 164, 166, 168, 170а, 174, 176, 182; Ворошилова, 15, 17, 21; Бурденко ул.

В пресс-службе водоканала уточнили, что подача воды в штатном режиме возобновится исключительно после того, как будет устранена утечка.