В Пензе 12 октября на нескольких улицах могут отключить воду

12 октября 2017 года с 9:00 в Пензе на некоторых улицах возможно ограничение водоснабжения в связи с выполнением ремонтных работ.

Об этом рассказали в пресс-службе ООО «Горводоканал» и уточнили список адресов, где может быть отключено водоснабжение: совхоз Победы ул.; ЦТП-325: пр-т Строителей, 49, 51, 53, 57, 55, 59; Лядова, 28, 30, 32, 18; Придорожная, 2, 4; Спартаковская, 28; Измайлова, 41-63; Тимирязева, 80-110.

Работники пензенского водоканала подчеркнули, что подача воды в полном объеме возобновится лишь после того, как будет ликвидирована утечка.