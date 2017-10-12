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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Пензе 12 октября на нескольких улицах могут отключить воду

В Пензе 12 октября на нескольких улицах могут отключить воду

12.10.2017 10:49 Новости - Происшествия
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12 октября 2017 года с 9:00 в Пензе на некоторых улицах возможно ограничение водоснабжения в связи с выполнением ремонтных работ.

Отключение воды в Пензе

Об этом рассказали в пресс-службе ООО «Горводоканал» и уточнили список адресов, где может быть отключено водоснабжение: совхоз Победы ул.; ЦТП-325: пр-т Строителей, 49, 51, 53, 57, 55, 59; Лядова, 28, 30, 32, 18; Придорожная, 2, 4; Спартаковская, 28; Измайлова, 41-63; Тимирязева, 80-110.

Работники пензенского водоканала подчеркнули, что подача воды в полном объеме возобновится лишь после того, как будет ликвидирована утечка.

 

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