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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Пензе ночью сгорела иномарка

В Пензе ночью сгорела иномарка

15.10.2017 13:27 Новости - Происшествия
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15 октября 2017 года в Пензе сгорел автомобиль, последствия происшествия устраняли спасатели.

В Пензе ночью сгорела иномарка (фото: скриншот видео, Наталья Сергеева)

В пресс-центре ГУ МЧС уточнили, что пожар случился в воскресенье в 01:40 по улице Германа Титова. Согласно заявлению регионального управления, огнем был охвачен автомобиль Renault Logan. В областном ведомстве добавили, что на место инцидента были направлены 5 человек и 1 единица спецтранспорта.

Причину пожара предстоит установить специалистам.

Вместе с тем, о возгорании машины сообщили в соцсети ВК в паблике «Пенза live». Из слов автора соответствующего поста следует, что на Титова ночью сгорел Рено Логан. К записи также прикреплено видео, которое можно посмотреть здесь.

 

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