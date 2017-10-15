В Пензе ночью сгорела иномарка

15 октября 2017 года в Пензе сгорел автомобиль, последствия происшествия устраняли спасатели.

В пресс-центре ГУ МЧС уточнили, что пожар случился в воскресенье в 01:40 по улице Германа Титова. Согласно заявлению регионального управления, огнем был охвачен автомобиль Renault Logan. В областном ведомстве добавили, что на место инцидента были направлены 5 человек и 1 единица спецтранспорта.

Причину пожара предстоит установить специалистам.

Вместе с тем, о возгорании машины сообщили в соцсети ВК в паблике «Пенза live». Из слов автора соответствующего поста следует, что на Титова ночью сгорел Рено Логан. К записи также прикреплено видео, которое можно посмотреть здесь.