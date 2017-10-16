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Пенза Лайф Инфо Происшествия В Пензенской области найдены молодые грибники, заблудившиеся в лесу

В Пензенской области найдены молодые грибники, заблудившиеся в лесу

16.10.2017 13:52 Новости - Происшествия
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Появились сведения о студентах, пропавших в лесу на территории Сосновоборского района.

Молодые грибники, заблудившиеся в лесу в Пензенской области, найдены

Анна Шупилова, управляющая отделом информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС, заявила, что один из исчезнувших связался со своими родственниками. Согласно предварительным данным, ребята в настоящее время находятся в с. Вечкилей Никольского района.

Напомним, 15 октября 2017 года в Сосновоборском районе пропали 4 студентов возрастом от 18 до 19 лет. Они поехали за грибами в район с. Маркино. Подъехав к лесному массиву, они оставили машину и дальше пошли пешком. Впоследствии молодые люди заблудились. Их поиском занимались спасатели, полицейские и местные жители.

 

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