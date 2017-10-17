В Пензе на улице Чапаева погибла 23-летняя девушка, упав с балкона

16 октября 2017 года в Пензе на ул. Чапаева нашли труп 23-летней девушки.

Известие о том, что она упала с балкона квартиры, сотрудники правоохранительных органов получили приблизительно в 1:50. В соответствии с предварительной информацией, эта квартира расположена на 4 этаже.

«Как оказалось, это было жилище, в котором девушка проживала», - отметили в пресс-центре УМВД РФ по Пензенскому региону.

В областном управлении подчеркнули, что гражданка получила несовместимые с жизнью телесные повреждения.

По этому факту проверку будут осуществлять работники СУ СК.