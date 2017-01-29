Работы по замене труб в Пензе близятся к завершению

29 января 2017 года в 18:00 представители Пензенского ГУ МЧС сообщили о том, на какой стадии находятся аварийно-восстановительные работы.

По состоянию на вечер воскресенья, пензенским коммунальщикам необходимо заменить еще 10 метров труб диаметром 25 мм. В пресс-центре регионального управления отметили, что стараниями аварийных бригад в городе уже проложено 2,1 тыс. метров трубопровода диаметром 80 мм и 390 метров труб диаметром 25 мм. В ведомстве добавили, что краны, задвижки и трубы в запасе имеются.

В настоящее время в областном центре до сих пор остаются без теплоснабжения 9 одноэтажных домов, расположенных в частном секторе. В этих строениях проживают 56 человек.