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Пенза Лайф Инфо Общество Работы по замене труб в Пензе близятся к завершению

Работы по замене труб в Пензе близятся к завершению

29.01.2017 19:16 Новости - Общество
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29 января 2017 года в 18:00 представители Пензенского ГУ МЧС сообщили о том, на какой стадии находятся аварийно-восстановительные работы.

Пенза, рабочие выполняют замену труб (фото: 58.mchs.gov.ru)

По состоянию на вечер воскресенья, пензенским коммунальщикам необходимо заменить еще 10 метров труб диаметром 25 мм. В пресс-центре регионального управления отметили, что стараниями аварийных бригад в городе уже проложено 2,1 тыс. метров трубопровода диаметром 80 мм и 390 метров труб диаметром 25 мм. В ведомстве добавили, что краны, задвижки и трубы в запасе имеются.

В настоящее время в областном центре до сих пор остаются без теплоснабжения 9 одноэтажных домов, расположенных в частном секторе. В этих строениях проживают 56 человек.

 

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